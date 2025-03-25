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Детали о длительном мире в Украине могут обсуждаться после полного прекращения огня – Госдеп

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 01:58
Детали о длительном мире в Украине могут обсуждаться после полного прекращения огня – Госдеп
фото: Getty Images

По словам пресс-секретаря Госдепа США Темми Брюс, детали относительно длительного мира могут обсуждаться только после прекращения огня между Украиной и Россией.

Источник: Брюс, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о территориальных уступках Украины

Прямая речь Брюс: "Только после прекращения огня – полного прекращения огня, – как отметил президент (Трамп – ред.) и, конечно, госсекретарь (Марко Рубио – ред.), мы сможем обсуждать разногласия и то, что будет происходить после этого, когда речь идет о длительном мире".

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Детали: Издание отмечает, что Брюс уклонилась от ответа о том, можно ли доверять российскому правителю Владимиру Путину, отметив, что главное – каков будет результат переговоров.

Прямая речь Брюс: "Речь идет о том, чтобы дойти до конечной точки, с которой согласится мир и все мы… Дело не в доверии или в том, с кем вы имеете дело, и нравится он вам или нет, а в том, что в конце концов будет в конце".

Предыстория:

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  • Российская и американская делегации вечером 24 марта завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 12 часов и касались завершения российского вторжения в Украину. По ее итогам 25 марта распространят совместное заявление.
  • В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
  • В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".
  • После завершения переговоров американцев с россиянами украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США, подтвердил президент Владимир Зеленский.

СШАпереговорыроссийско-украинская война
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