ЗМІ: Сенатори США закликають використати заморожені активи РФ для тиску на Москву

Група американських сенаторів обох партій наполягає на тому, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася не обмежуватися відсотками від заморожених російських активів, а скерувала на допомогу Україні всю суму — понад 300 мільярдів доларів – і підштовхнула до такого кроку союзників.

Джерело: Reuters із посиланням на лист сенаторів

Дослівно з листа сенаторів держсекретарю Марко Рубіо: "Як адміністрація розглядає можливість використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну?"

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"Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи, якими володіють США та ЄС, слід використовувати як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то як?"

Деталі: У листі сенатори також цікавляться, чи має намір адміністрація розробити стратегію, покликану спонукати ЄС, країни G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи. І чи підтримує американський уряд використання Україною російських суверенних активів, що перебувають під контролем США, для закупівлі засобів на оборонні потреби.

Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

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Видання зазначає, що конгресмени США роками закликають використати конфісковані російські активи для відновлення України і з метою чинити тиск на Москву задля досягнення мирної угоди.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Європейський Союз 20 березня припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів.