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ЗМІ: Сенатори США закликають використати заморожені активи РФ для тиску на Москву

Ольга Глущенко Вівторок, 25 березня 2025, 02:56
ЗМІ: Сенатори США закликають використати заморожені активи РФ для тиску на Москву
Фото: Getty Images

Група американських сенаторів обох партій наполягає на тому, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася не обмежуватися відсотками від заморожених російських активів, а скерувала на допомогу Україні всю суму — понад 300 мільярдів доларів – і підштовхнула до такого кроку союзників.

Джерело: Reuters із посиланням на лист сенаторів

Дослівно з листа сенаторів держсекретарю Марко Рубіо: "Як адміністрація розглядає можливість використання всіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну?"

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"Зокрема, чи вважає адміністрація, що активи, якими володіють США та ЄС, слід використовувати як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні? Якщо так, то як?"

Деталі: У листі сенатори також цікавляться, чи має намір адміністрація розробити стратегію, покликану спонукати ЄС, країни G7 та інших союзників використовувати суверенні російські активи. І чи підтримує американський уряд використання Україною російських суверенних активів, що перебувають під контролем США, для закупівлі засобів на оборонні потреби.

Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

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Видання зазначає, що конгресмени США роками закликають використати конфісковані російські активи для відновлення України і з метою чинити тиск на Москву задля досягнення мирної угоди.

Нагадаємо: Повідомлялося, що Європейський Союз 20 березня припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів.

СШАросійсько-українська війна
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