СМИ: Сенаторы США призывают использовать замороженные активы РФ для давления на Москву
Группа американских сенаторов обеих партий настаивает на том, чтобы администрация президента США Дональда Трампа согласилась не ограничиваться процентами от замороженных российских активов, а направила на помощь Украине всю сумму более 300 миллиардов долларов и подтолкнула к такому шагу союзников.
Источник: Reuters со ссылкой на письмо сенаторов
Дословно из письма сенаторов госсекретарю Марко Рубио: "Как администрация рассматривает возможность использования всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну?"
"В частности, считает ли администрация, что активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как?"
Детали: В письме сенаторы также интересуются, намерена ли администрация разработать стратегию, призванную побуждать ЕС, страны G7 и других союзников использовать суверенные российские активы. И поддерживает ли американское правительство использование Украиной находящихся под контролем США российских суверенных активов для закупки средств на оборонные нужды.
Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.
Издание отмечает, что конгрессмены США годами призывают использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины и с целью оказывать давление на Москву для достижения мирного соглашения.
Напомним: Сообщалось, что Европейский Союз 20 марта прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов.