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СМИ: Сенаторы США призывают использовать замороженные активы РФ для давления на Москву

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 02:56
СМИ: Сенаторы США призывают использовать замороженные активы РФ для давления на Москву
Фото: Getty Images

Группа американских сенаторов обеих партий настаивает на том, чтобы администрация президента США Дональда Трампа согласилась не ограничиваться процентами от замороженных российских активов, а направила на помощь Украине всю сумму более 300 миллиардов долларов и подтолкнула к такому шагу союзников.

Источник: Reuters со ссылкой на письмо сенаторов

Дословно из письма сенаторов госсекретарю Марко Рубио: "Как администрация рассматривает возможность использования всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила войну?"

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"В частности, считает ли администрация, что активы, которыми владеют США и ЕС, следует использовать как рычаг в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как?"

Детали: В письме сенаторы также интересуются, намерена ли администрация разработать стратегию, призванную побуждать ЕС, страны G7 и других союзников использовать суверенные российские активы. И поддерживает ли американское правительство использование Украиной находящихся под контролем США российских суверенных активов для закупки средств на оборонные нужды.

Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

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Издание отмечает, что конгрессмены США годами призывают использовать конфискованные российские активы для восстановления Украины и с целью оказывать давление на Москву для достижения мирного соглашения.

Напомним: Сообщалось, что Европейский Союз 20 марта прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов.

СШАроссийско-украинская война
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