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Кремль, імовірно, незацікавлений у змістовних переговорах про припинення війни – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 25 березня 2025, 03:58
Кремль, імовірно, незацікавлений у змістовних переговорах про припинення війни – ISW
Путін і Трамп. Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російська влада, швидше за все, незацікавлена у змістовних переговорах про припинення війни в Україні, а надає перевагу двостороннім переговорам щодо відносин зі Сполученими Штатами.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Кремль повторює існуючі наративи, спрямовані на підрив підтримки України під час переговорів в Ер-Ріяді, і, ймовірно, залишається незацікавленим у проведенні змістовних переговорів щодо припинення війни".

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Деталі: Аналітики вказують на те, що офіційні особи Кремля, ймовірно, намагаються скористатися поточною відсутністю доступних деталей щодо американсько-українських і американсько-російських переговорів в Ер-Ріяді 23 і 24 березня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив українців у тому, що вони "добре виховані нацисти", які не мають волі, у рамках зусиль Кремля, щоб виправдати вимогу Кремля щодо "денацифікації" — або зміни режиму та встановлення проросійського уряду в Києві — як умови припинення війни в Україні.

Лавров також повторив заяви, в яких звинуватив європейські країни у прагненні продовжити війну в Україні, що, ймовірно, може вбити клин між Європою та Сполученими Штатами.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні запропонованого мораторію на енергетичні удари, незважаючи на те, що пропонована угода про мораторій і її аспекти ще не визначені і зараз обговорюються в Ер-Ріяді.

Пєсков і речниця МЗС Росії Марія Захарова спробували зменшити внутрішні очікування щодо поточних переговорів, заявивши, що не варто очікувати проривів, і що є ще багато роботи над технічними питаннями.

Дослівно зі звіту: "Ці заяви продовжують сигналізувати внутрішній російській аудиторії про те, що росіянам не слід очікувати тривалого миру в Україні найближчим часом і підтримувати висунення Кремлем умов для тривалої війни".

Деталі: Також експерти зазначають, що нещодавні заяви російських дипломатів і чиновників свідчать про те, що Кремль, ймовірно, прагне віддати перевагу двостороннім переговорам зі Сполученими Штатами над переговорами про припинення війни в Україні, і сформує такі очікування в російському суспільстві.

Ключові висновки ISW:

  • Делегації США та Росії зустрілися в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 24 березня після американо-українських переговорів 23 березня про деталі тимчасового припинення вогню щодо ударів на великі відстані та в Чорному морі.
  • Українські сили нещодавно просунулися в Демидівку вздовж кордону на північному заході Бєлгородської області РФ на тлі триваючих українських операцій у цьому районі.
  • Кремль повторює існуючі наративи, спрямовані на підрив підтримки України під час переговорів в Ер-Ріяді, і, ймовірно, залишається незацікавленим у проведенні змістовних переговорів щодо припинення війни.
  • Росія продовжує переслідувати релігійні меншини, особливо євангельські християнські громади в окупованій Херсонській області в рамках ширшої кампанії в окупованій Україні, спрямованої на знищення незалежної української національної та релігійної ідентичності.
  • Українські сили просунулися в Бєлгородській області РФ та поблизу Торецька і Покровська, а російські сили просунулися поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.
  • Повідомляється, що російські збройні сили не можуть належним чином забезпечити безпілотники типу FPV на тлі постійних спроб централізувати дронові операції під керівництвом Міністерства оборони Росії.

ISWросійсько-українська війнаРосіяСША
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