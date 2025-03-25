Кремль, вероятно, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российские власти, скорее всего, не заинтересованы в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитают двусторонние переговоры по отношениям с Соединенными Штатами.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Кремль повторяет существующие нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины во время переговоров в Эр-Рияде, и, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны".

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Детали: Аналитики указывают на то, что официальные лица Кремля, вероятно, пытаются воспользоваться текущим отсутствием доступных деталей относительно американо-украинских и американо-российских переговоров в Эр-Рияде 23 и 24 марта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинцев в том, что они "хорошо воспитанные нацисты", которые не имеют воли, в рамках усилий Кремля, чтобы оправдать требование Кремля по "денацификации" — или смены режима и установления пророссийского правительства в Киеве — как условия прекращения войны в Украине.

Лавров также повторил заявления, в которых обвинил европейские страны в стремлении продолжить войну в Украине, что, вероятно, может вбить клин между Европой и Соединенными Штатами.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении предложенного моратория на энергетические удары, несмотря на то, что предлагаемое соглашение о моратории и его аспекты еще не определены и сейчас обсуждаются в Эр-Рияде.

Песков и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова попытались уменьшить внутренние ожидания относительно текущих переговоров, заявив, что не стоит ожидать прорывов, и что есть еще много работы над техническими вопросами.

Дословно из отчета: "Эти заявления продолжают сигнализировать внутренней российской аудитории о том, что россиянам не следует ожидать длительного мира в Украине в ближайшее время и поддерживать выдвижение Кремлем условий для длительной войны".

Детали: Также эксперты отмечают, что недавние заявления российских дипломатов и чиновников свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, стремится отдать предпочтение двусторонним переговорам с Соединенными Штатами над переговорами о прекращении войны в Украине, и сформирует такие ожидания в российском обществе.

Ключевые выводы ISW: