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Кремль, вероятно, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 03:58
Кремль, вероятно, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны – ISW
Путин и Трамп. Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что российские власти, скорее всего, не заинтересованы в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитают двусторонние переговоры по отношениям с Соединенными Штатами.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Кремль повторяет существующие нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины во время переговоров в Эр-Рияде, и, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны".

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Детали: Аналитики указывают на то, что официальные лица Кремля, вероятно, пытаются воспользоваться текущим отсутствием доступных деталей относительно американо-украинских и американо-российских переговоров в Эр-Рияде 23 и 24 марта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинцев в том, что они "хорошо воспитанные нацисты", которые не имеют воли, в рамках усилий Кремля, чтобы оправдать требование Кремля по "денацификации" — или смены режима и установления пророссийского правительства в Киеве — как условия прекращения войны в Украине.

Лавров также повторил заявления, в которых обвинил европейские страны в стремлении продолжить войну в Украине, что, вероятно, может вбить клин между Европой и Соединенными Штатами.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении предложенного моратория на энергетические удары, несмотря на то, что предлагаемое соглашение о моратории и его аспекты еще не определены и сейчас обсуждаются в Эр-Рияде.

Песков и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова попытались уменьшить внутренние ожидания относительно текущих переговоров, заявив, что не стоит ожидать прорывов, и что есть еще много работы над техническими вопросами.

Дословно из отчета: "Эти заявления продолжают сигнализировать внутренней российской аудитории о том, что россиянам не следует ожидать длительного мира в Украине в ближайшее время и поддерживать выдвижение Кремлем условий для длительной войны".

Детали: Также эксперты отмечают, что недавние заявления российских дипломатов и чиновников свидетельствуют о том, что Кремль, вероятно, стремится отдать предпочтение двусторонним переговорам с Соединенными Штатами над переговорами о прекращении войны в Украине, и сформирует такие ожидания в российском обществе.

Ключевые выводы ISW:

  • Делегации США и России встретились в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 24 марта после американо-украинских переговоров 23 марта о деталях временного прекращения огня по ударам на большие расстояния и в Черном море.
  • Украинские силы недавно продвинулись в Демидовку вдоль границы на северо-западе Белгородской области РФ на фоне продолжающихся украинских операций в этом районе.
  • Кремль повторяет существующие нарративы, направленные на подрыв поддержки Украины во время переговоров в Эр-Рияде, и, вероятно, остается незаинтересованным в проведении содержательных переговоров о прекращении войны.
  • Россия продолжает преследовать религиозные меньшинства, особенно евангельские христианские общины в оккупированной Херсонской области в рамках более широкой кампании в оккупированной Украине, направленной на уничтожение независимой украинской национальной и религиозной идентичности.
  • Украинские силы продвинулись в Белгородской области РФ и вблизи Торецка и Покровска, а российские силы продвинулись вблизи Северска, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.
  • Сообщается, что российские вооруженные силы не могут должным образом обеспечить беспилотники типа FPV на фоне постоянных попыток централизовать беспилотные операции под руководством Министерства обороны России.

ISWроссийско-украинская войнаРосcияСША
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