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У Білому домі очікують "позитивного оголошення" після переговорів США і Росії – Reuters

Ольга Глущенко Вівторок, 25 березня 2025, 04:56
У Білому домі очікують позитивного оголошення після переговорів США і Росії – Reuters
фото: ЄП

За даними джерел Reuters, за підсумками переговорів Сполучених Штатів і Росії у Ер-Ріяді "досягнуто прогресу" та очікується "позитивне оголошення".

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Джерело в Білому домі повідомило, що на переговорах в Ер-Ріяді "досягнуто прогресу", і "позитивне оголошення" очікується "найближчим часом".

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Російське джерело видання повідомило, що переговори завершилися пізно в понеділок, а проєкт спільної заяви був надісланий до Москви та Вашингтона для затвердження, і сторони мають намір опублікувати його у вівторок.

У Білому домі стверджували, що початковою метою цього раунду саудівських переговорів є забезпечення перемир’я в Чорному морі і поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

Що передувало: Російська та американська делегації завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

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Перед цим 23 березня в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

В МЗС України розповідали, що на цій зустрічі мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Після завершення переговорів американців з росіянами українська делегація проведе повторні переговори з делегацією США, підтвердив президент Володимир Зеленський.

переговориРосіяСШАросійсько-українська війна
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