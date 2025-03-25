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В Белом доме ожидают "позитивного объявления" после переговоров США и России – Reuters

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 04:56
В Белом доме ожидают позитивного объявления после переговоров США и России – Reuters
фото: ЕП

По данным источников Reuters, по итогам переговоров Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде "достигнут прогресс" и ожидается "положительное объявление".

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Источник в Белом доме сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде "достигнут прогресс", и "положительное объявление" ожидается "в ближайшее время".

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Российский источник издания сообщил, что переговоры завершились поздно в понедельник, а проект совместного заявления был направлен в Москву и Вашингтон для утверждения, и стороны намерены опубликовать его во вторник.

В Белом доме утверждали, что первоначальной целью этого раунда саудовских переговоров является обеспечение перемирия в Черном море и возобновление Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Что предшествовало: Российская и американская делегации завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.

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Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

После завершения переговоров американцев с россиянами украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США, подтвердил президент Владимир Зеленский.

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