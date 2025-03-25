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ВМС знищили на узбережжі Одещини ворожу міну, принесену хвилями

Ольга Глущенко Вівторок, 25 березня 2025, 06:38
ВМС знищили на узбережжі Одещини ворожу міну, принесену хвилями
скриншот

ВМС показали, як їхній підрозділ знищує чергову ворожу міну на Одещині.

Джерело: ВМС ЗСУ в соцмережах

Деталі: Військові зазначили, що міну виявили на узбережжі, куди її принесли хвилі.

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Дослівно ВМС: "Завдяки професійним діям військових моряків, загрозу було ліквідовано".

Деталі: Військові нагадали, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

Одеська областьЧорне море
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