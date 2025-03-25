ВМС уничтожили на побережье Одесской области вражескую мину, принесенную волнами
Вторник, 25 марта 2025, 06:38
ВМС показали, как их подразделение уничтожает очередную вражескую мину в Одесской области.
Источник: ВМС ВСУ в соцсетях
Детали: Военные отметили, что мину обнаружили на побережье, куда ее принесли волны.
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Дословно ВМС: "Благодаря профессиональным действиям военных моряков, угроза была ликвидирована".
Детали: Военные напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.
Підрозділ ВМС ЗС України знищив чергову ворожу міну на Одещині.
Відео: ВМС ЗСУ pic.twitter.com/LlUCXwrsXx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2025РЕКЛАМА: