ВМС уничтожили на побережье Одесской области вражескую мину, принесенную волнами

ВМС показали, как их подразделение уничтожает очередную вражескую мину в Одесской области.

Источник: ВМС ВСУ в соцсетях

Детали: Военные отметили, что мину обнаружили на побережье, куда ее принесли волны.

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Дословно ВМС: "Благодаря профессиональным действиям военных моряков, угроза была ликвидирована".

Детали: Военные напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.