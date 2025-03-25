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ВМС уничтожили на побережье Одесской области вражескую мину, принесенную волнами

Ольга ГлущенкоВторник, 25 марта 2025, 06:38
ВМС уничтожили на побережье Одесской области вражескую мину, принесенную волнами
скриншот

ВМС показали, как их подразделение уничтожает очередную вражескую мину в Одесской области.

Источник: ВМС ВСУ в соцсетях

Детали: Военные отметили, что мину обнаружили на побережье, куда ее принесли волны.

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Дословно ВМС: "Благодаря профессиональным действиям военных моряков, угроза была ликвидирована".

Детали: Военные напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

Одесская областьЧерное море
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