Росіяни атакували Запорізьку область: 2 поранених
Вівторок, 25 березня 2025, 07:08
Дві людини дістали поранення у Запорізькому районі Запорізької області внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 25 березня.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. Росіяни атакували район "Шахедами". В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка".
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Деталі: За словами Федорова, пораненим допомогу надали на місці, він госпіталізації вони відмовились.