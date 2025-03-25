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Росіяни атакували Запорізьку область: 2 поранених

Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 07:08
Росіяни атакували Запорізьку область: 2 поранених
Фото з Telegram Івана Федорова

Дві людини дістали поранення у Запорізькому районі Запорізької області внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 25 березня.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника області: "58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району. Росіяни атакували район "Шахедами". В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка".

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Деталі: За словами Федорова, пораненим допомогу надали на місці, він госпіталізації вони відмовились.

Запорізька областьбезпілотники
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