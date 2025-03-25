Россияне атаковали Запорожскую область: 2 раненых

Два человека получили ранения в Запорожском районе Запорожской области в результате российской атаки беспилотниками ночью 25 марта.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "58-летняя женщина и 30-летний мужчина получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожского района. Россияне атаковали район "Шахедами". В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль".

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Детали: По словам Федорова, раненым помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.