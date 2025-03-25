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ЗСУ знешкодили 1 180 окупантів і 61 артилерійську систему за добу

Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 07:23
ЗСУ знешкодили 1 180 окупантів і 61 артилерійську систему за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу відмінусували 1 180 російських загарбників та 303 одиниці озброєння і техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 905 940 (+1 180) осіб,
  • танків – 10 425 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 21 670 (+18) од,
  • артилерійських систем – 25 190 (+61) од,
  • РСЗВ – 1 341 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 759 (+118) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41 824 (+98) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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