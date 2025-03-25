ЗСУ знешкодили 1 180 окупантів і 61 артилерійську систему за добу
Вівторок, 25 березня 2025, 07:23
Сили оборони України за минулу добу відмінусували 1 180 російських загарбників та 303 одиниці озброєння і техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 905 940 (+1 180) осіб,
- танків – 10 425 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 21 670 (+18) од,
- артилерійських систем – 25 190 (+61) од,
- РСЗВ – 1 341 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30 759 (+118) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41 824 (+98) од.
Дані уточнюються.