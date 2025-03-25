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ВСУ обезвредили 1 180 оккупантов и 61 артиллерийскую систему за сутки

Ирина БалачукВторник, 25 марта 2025, 07:23
ВСУ обезвредили 1 180 оккупантов и 61 артиллерийскую систему за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских захватчиков и 303 единицы вооружения и техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 905 940 (+1 180) человек,
  • танков – 10 425 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 670 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 25 190 (+61) ед,
  • РСЗО – 1 341 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 759 (+118) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 41 824 (+98) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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