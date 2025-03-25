ВСУ обезвредили 1 180 оккупантов и 61 артиллерийскую систему за сутки
Вторник, 25 марта 2025, 07:23
Силы обороны Украины за минувшие сутки отминусовали 1 180 российских захватчиков и 303 единицы вооружения и техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.03.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 905 940 (+1 180) человек,
- танков – 10 425 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 21 670 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 25 190 (+61) ед,
- РСЗО – 1 341 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 30 759 (+118) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 41 824 (+98) ед.
Данные уточняются.