США і РФ готують спільну заяву щодо переговорів в Ер-Ріяді на 10 ранку – ЗМІ
Вівторок, 25 березня 2025, 08:08
США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку 25 березня, повідомляє CBS News з посиланням на джерела.
Джерело: CBS News
Дослівно ЗМІ: "Заява має бути оприлюднена о 4 ранку за Вашингтоном, округ Колумбія, та об 11 ранку за Москвою (10 ранку за Києвом – ред.), повідомили два джерела".
Реклама:
Деталі: Переговори в Ер-Ріяді були спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню в Чорному морі.
За словами співрозмовників CBS News, поки деталі заяви достеменно незрозумілі, проте звіти, які американська технічна група в Ер-Ріяді передала адміністрації Трампа, виглядали оптимістично.
Одне джерело повідомило, що українських чиновників також проінформували про результати переговорів.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- 24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами.
- У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.