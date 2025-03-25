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США і РФ готують спільну заяву щодо переговорів в Ер-Ріяді на 10 ранку – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 08:08
США і РФ готують спільну заяву щодо переговорів в Ер-Ріяді на 10 ранку – ЗМІ
Готель The Ritz-Carlton, де проходили американсько-російські переговори. Скріншот із відео ТАСС

США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку 25 березня, повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Джерело: CBS News

Дослівно ЗМІ: "Заява має бути оприлюднена о 4 ранку за Вашингтоном, округ Колумбія, та об 11 ранку за Москвою (10 ранку за Києвом – ред.), повідомили два джерела".

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Деталі: Переговори в Ер-Ріяді були спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню в Чорному морі.

За словами співрозмовників CBS News, поки деталі заяви достеменно незрозумілі, проте звіти, які американська технічна група в Ер-Ріяді передала адміністрації Трампа, виглядали оптимістично.

Одне джерело повідомило, що українських чиновників також проінформували про результати переговорів.

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Передісторія:

  • 24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами. 
  • У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

СШАРосіяпереговори
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