США и РФ готовят совместное заявление по переговорам в Эр-Рияде на 10 утра – СМИ

Отель The Ritz-Carlton, где проходили американо-российские переговоры. Скриншот из видео ТАСС

США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии в 10 утра 25 марта, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Источник: CBS News

Дословно СМИ: "Заявление должно быть обнародовано в 4 утра по Вашингтону, округ Колумбия, и в 11 утра по Москве (10 утра по Киеву – ред.), сообщили два источника".

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Детали: Переговоры в Эр-Рияде были направлены на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море.

По словам собеседников CBS News, пока детали заявления точно неизвестны, однако отчеты, которые американская техническая группа в Эр-Рияде передала администрации Трампа, выглядели оптимистично.

Один источник сообщил, что украинских чиновников также проинформировали о результатах переговоров.

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