США и РФ готовят совместное заявление по переговорам в Эр-Рияде на 10 утра – СМИ
Вторник, 25 марта 2025, 08:08
США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии в 10 утра 25 марта, сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Источник: CBS News
Дословно СМИ: "Заявление должно быть обнародовано в 4 утра по Вашингтону, округ Колумбия, и в 11 утра по Москве (10 утра по Киеву – ред.), сообщили два источника".
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Детали: Переговоры в Эр-Рияде были направлены на достижение соглашения о прекращении огня в Черном море.
По словам собеседников CBS News, пока детали заявления точно неизвестны, однако отчеты, которые американская техническая группа в Эр-Рияде передала администрации Трампа, выглядели оптимистично.
Один источник сообщил, что украинских чиновников также проинформировали о результатах переговоров.
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Предыстория:
- 24 марта российская и американская делегации завершили переговоры, которые проходили в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину. По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США продолжалась 12 часов с перерывами.
- В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии будет вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.