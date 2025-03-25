Половина із всіх боїв за добу на фронті відбулась біля Покровська та на Лиманському напрямку
За минулу добу на фронті відбулося 165 боєзіткнень, росіяни активно штурмували Покровський, Лиманський, Торецький та Новопавлівський напрямки.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Вчора (24 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2640 дронів-камікадзе".
Деталі: На Харківському напрямку армія РФ 3 рази намагалася прорвати оборону в напрямку Вовчанська.
На Куп’янському напрямку загарбники вчора здійснили 6 атак. Військові України зупинили їхні штурми біля Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку противник атакував 24 рази, намагаючись прорвати оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.
На Сіверському напрямку українські сили зупинили 6 наступальних дій ворога біля Білогорівки та в бік Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку вчора відбулося 5 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.
На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 19 атак у районі Торецька, а також поблизу Диліївки, Дачного та Кримського.
На Покровському напрямку українські військові відбили 53 штурми окупантів у районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Андріївки, а також у напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.
На Новопавлівському напрямку російські війська вчора атакували 19 разів біля Костянтинополя, а також у напрямку Розливу й Веселого.
На Гуляйпільському напрямку українські сили зупинили 3 спроби противника просунутися в районі Новополя та в бік Вільного Поля.
На Оріхівському напрямку армія РФ 2 рази безуспішно намагалася прорватися в бік Лобкового.
На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу противника не виявлено.