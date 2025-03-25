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Половина із всіх боїв за добу на фронті відбулась біля Покровська та на Лиманському напрямку

Степан ГафткоВівторок, 25 березня 2025, 08:23
Половина із всіх боїв за добу на фронті відбулась біля Покровська та на Лиманському напрямку
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 165 боєзіткнень, росіяни активно штурмували Покровський, Лиманський, Торецький та Новопавлівський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (24 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 101 КАБ. Крім цього, здійснив 6261 обстріл, зокрема 142 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2640 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку армія РФ 3 рази намагалася прорвати оборону в напрямку Вовчанська.

На Куп’янському напрямку загарбники вчора здійснили 6 атак. Військові України зупинили їхні штурми біля Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник атакував 24 рази, намагаючись прорвати оборону поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

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На Сіверському напрямку українські сили зупинили 6 наступальних дій ворога біля Білогорівки та в бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора відбулося 5 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 19 атак у районі Торецька, а також поблизу Диліївки, Дачного та Кримського.

На Покровському напрямку українські військові відбили 53 штурми окупантів у районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Андріївки, а також у напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки та Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку російські війська вчора атакували 19 разів біля Костянтинополя, а також у напрямку Розливу й Веселого.

На Гуляйпільському напрямку українські сили зупинили 3 спроби противника просунутися в районі Новополя та в бік Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку армія РФ 2 рази безуспішно намагалася прорватися в бік Лобкового.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу противника не виявлено.

Генштабросійсько-українська війна
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