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Половина из всех боев за сутки на фронте состоялась возле Покровска и на Лиманском направлении

Степан ГафткоВторник, 25 марта 2025, 08:23
Половина из всех боев за сутки на фронте состоялась возле Покровска и на Лиманском направлении
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 165 боестолкновений, россияне активно штурмовали Покровский, Лиманский, Торецкий и Новопавловский направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (24 марта – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 76 авиаударов, сбросив 101 УАБ. Кроме этого, совершил 6261 обстрел, в том числе 142 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2640 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении армия РФ 3 раза пыталась прорвать оборону в направлении Волчанска.

На Купянском направлении захватчики вчера совершили 6 атак. Военные Украины остановили их штурмы у Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник атаковал 24 раза, пытаясь прорвать оборону вблизи Колодязов, Ямполовки и в сторону Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.

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На Северском направлении украинские силы остановили 6 наступательных действий врага возле Белогоровки и в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера произошло 5 боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Дилиевки.

На Торецком направлении армия РФ осуществила 19 атак в районе Торецка, а также вблизи Дилиевки, Дачного и Крымского.

На Покровском направлении украинские военные отбили 53 штурма оккупантов в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Успеновки, Преображенки, Андреевки, а также в направлении Покровска, Котляровки, Богдановки и Алексеевки.

На Новопавловском направлении российские войска вчера атаковали 19 раз возле Константинополя, а также в направлении Разлива и Веселого.

На Гуляйпольском направлении украинские силы остановили 3 попытки противника продвинуться в районе Новополя и в сторону Свободного Поля.

На Ореховском направлении армия РФ 2 раза безуспешно пыталась прорваться в сторону Лобкового.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления противника не обнаружено.

Генштаброссийско-украинская война
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