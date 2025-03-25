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Повітряні сили уразили військовий об'єкт на Курщині і знищили до 30 окупантів – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 09:40
Повітряні сили уразили військовий об'єкт на Курщині і знищили до 30 окупантів – Генштаб
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів у Курській області РФ і ліквідували близько 3 десятків ворожих солдатів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Джерело: Генштаб в Telegram

Дослівно: "Повітряні сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів".

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Деталі: У Генштабі зазначили, що знищення цього елементу військової інфраструктури РФ знижує здатність окупантів вести бойові дії в Сумській та Курській областях.

"Льотчики Повітряних сил, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу", – підсумували в Генштабі.

Повітряні сили ЗСУКурська область
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