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Воздушные силы поразили военный объект на Курщине и уничтожили до 30 оккупантов – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 25 марта 2025, 09:40
Воздушные силы поразили военный объект на Курщине и уничтожили до 30 оккупантов – Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

Воздушные силы ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Курской области РФ и ликвидировали около 3 десятков вражеских солдат, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Источник: Генштаб в Telegram

Дословно: "Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов".

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Детали: В Генштабе отметили, что уничтожение этого элемента военной инфраструктуры РФ снижает способность оккупантов вести боевые действия в Сумской и Курской областях.

"Летчики Воздушных сил, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала", – подытожили в Генштабе.

Воздушные силы ВСУКурская область
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