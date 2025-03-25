Воздушные силы поразили военный объект на Курщине и уничтожили до 30 оккупантов – Генштаб
Воздушные силы ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Курской области РФ и ликвидировали около 3 десятков вражеских солдат, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Источник: Генштаб в Telegram
Дословно: "Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов".
Детали: В Генштабе отметили, что уничтожение этого элемента военной инфраструктуры РФ снижает способность оккупантов вести боевые действия в Сумской и Курской областях.
"Летчики Воздушных сил, а также другие составляющие сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала", – подытожили в Генштабе.