Росія атакувала 139-ма дронами і балістикою: 112 безпілотників не долетіли до цілі

У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та балістичною ракетою Іскандер-М; 112 дронів не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 25 березня 2025 року (із 18.00 24 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Реклама:

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

РЕКЛАМА:

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.