Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Росія атакувала 139-ма дронами і балістикою: 112 безпілотників не долетіли до цілі

Альона Мазуренко Вівторок, 25 березня 2025, 10:00
Росія атакувала 139-ма дронами і балістикою: 112 безпілотників не долетіли до цілі

У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та балістичною ракетою Іскандер-М; 112 дронів не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 25 березня 2025 року (із 18.00 24 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Реклама:

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

РЕКЛАМА:

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.

повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Долар на мінімумі за пів року, акції у мінусі: як ринки реагують на мита Трампа
Уряд Орбана підтвердив вихід із Міжнародного кримінального суду
"Складно, але не критично": В Кабміні оцінили нові мита Трампа для України
фото Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС
Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації
Масштабні тарифи Трампа: у Білому домі розповіли, коли вони почнуть діяти
Усі новини...
повітряна тривога
У Києві ППО працювало по ворожих безпілотниках
У Києві громадському транспорту дозволили працювати під час тривог, виняток – метро
Ракетна небезпека: по всій країні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГа
Останні новини
13:13
фотоЗеленський на Чернігівщині відвідав школу, де окупанти катували людей
13:03
Як відновити втрачений військовий квиток: інструкція від Мін'юсту
12:55
США в режимі надзвичайного стану: Трамп бореться з дефіцитом торгівлі
12:48
Viber запустив в Україні сервіс для онлайн-знайомств
12:39
відеоВорог штурмує Андріївку: Генштаб показав знищення колони бронетехніки РФ
12:29
Скандальна заява Поворознюка: у жіночій збірній України відповіли на слова про "гарних дівчат у футболі"
12:21
Прем’єр Франції: нові тарифи Трампа – катастрофа для світу і США
12:18
Генсек НАТО: Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після миру з Україною
12:17
Схема "яєць по 17 гривень": НАБУ наразі не підозрює Резнікова
12:15
Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: