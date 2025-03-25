Росія атакувала 139-ма дронами і балістикою: 112 безпілотників не долетіли до цілі
У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів та балістичною ракетою Іскандер-М; 112 дронів не долетіли до цілі.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "У ніч на 25 березня 2025 року (із 18.00 24 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 139-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.
34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.
Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.