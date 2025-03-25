Россия атаковала 139-ю дронами и баллистикой: 112 беспилотников не долетели до цели

В ночь на 25 марта россияне атаковали Украину 139-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и баллистической ракетой Искандер-М; 112 дронов не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 25 марта 2025 года (с 18.00 24 марта) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 139-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 78 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны.

34 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий)".

Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина, Киевщина, Черкасская и Одесская области.

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Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.