82% українців за те, щоб продовжувати боротьбу з РФ навіть якщо не буде підтримки США

Понад 80% українців вважають, що Україна має продовжувати боротьбу, навіть якщо США припинять будь-яку підтримку країни.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 12-25 березня

Дослівно: "Серед українців є однозначний консенсус, що Україна попри все має продовжувати боротьбу – 82%. Лише 8% респондентів відповіли, що в таких умовах вони більше схиляються до прийняття капітуляції.

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У всіх регіонах абсолютна більшість – від 78% на Сході до 83% на Заході – вважають, що попри все Україна має продовжувати опір і не йти на капітуляцію".

Деталі: На початку березня 2025 року США призупинили військову підтримку. Хоча вона була відновлена, але соціологи все одно запитали, як краще діяти Україні, якщо США остаточно припинять підтримувати Україну: "Ми хотіли дізнатися, чи в цілому українці готові продовжувати боротьбу з обмеженою підтримкою (від лише Європи), чи скоріше будуть схилятися до прийняття всіх вимог Росії (тобто фактично – до капітуляції)".

Дослідження провів КМІС 12-22 березня 2025 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про сприйняття пропозиції про тимчасове припинення бойових дій з Росією. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

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У всіх регіонах України, підконтрольних уряду, опитали 1326 респондентів віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,5% для показників, близьких до 50%, 3,1% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,6% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.