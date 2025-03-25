82% украинцев за то, чтобы продолжать борьбу с РФ даже если не будет поддержки США

Более 80% украинцев считают, что Украина должна продолжать борьбу, даже если США прекратят любую поддержку страны.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 12-25 марта

Дословно: "Среди украинцев есть однозначный консенсус, что Украина несмотря ни на что должна продолжать борьбу - 82%. Лишь 8% респондентов ответили, что в таких условиях они больше склоняются к принятию капитуляции.

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Во всех регионах абсолютное большинство - от 78% на Востоке до 83% на Западе - считают, что несмотря ни на что Украина должна продолжать сопротивление и не идти на капитуляцию".

Детали: В начале марта 2025 года США приостановили военную поддержку. Хотя она была восстановлена, но социологи все равно спросили, как лучше действовать Украине, если США окончательно прекратят поддерживать Украину: "Мы хотели узнать, в целом украинцы готовы продолжать борьбу с ограниченной поддержкой (только от Европы), или скорее будут склоняться к принятию всех требований России (то есть фактически - к капитуляции)".

Исследование провел КМИС 12-22 марта 2025 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос о восприятии предложения о временном прекращении боевых действий с Россией. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

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Во всех регионах Украины, подконтрольных правительству, опросили 1326 респондентов в возрасте от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,1% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,6% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.