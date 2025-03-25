До 101 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Суми
Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по місту Суми 24 березня зросла до 101, серед яких 23 дитини.
Джерело: Сумська міська рада, ДСНС, Сумська ОВА
Дослівно міськрада: "За останньою інформацією, постраждало 99 людей: 76 дорослих і 23 дитини".
Деталі: Повідомляється, що ліквідація наслідків ворожого удару триває.
На місцях подій розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, поліція, комунальники та волонтери громадських організацій.
Оновлено: Згодом у Сумській ОВА повідомили про 101 постраждалого.
Дослівно ОВА: За оперативними даними, внаслідок ракетного удару постраждала 101 людина. За медичною допомогою звернулося 78 дорослих та 23 дитини".
Деталі: Також в ОВА додали, що наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані.
Що передувало:
- Російські окупаційні війська вдень 24 березня завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкодили кілька багатоповерхівок та школу. Раніше повідомлялось про 88 постраждалих, серед них 17 дітей.