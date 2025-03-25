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До 101 возросло количество пострадавших в результате атаки РФ на Сумы

Анастасия ПроцВторник, 25 марта 2025, 10:44
До 101 возросло количество пострадавших в результате атаки РФ на Сумы
ФОТО: ГСЧС

Количество раненых в результате российского ракетного удара по городу Сумы 24 марта возросло до 101, среди которых 23 ребенка.

Источник: Сумской городской совет, ГСЧССумская ОВА

Дословно горсовет: "По последней информации, пострадало 99 человек: 76 взрослых и 23 ребенка".

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Детали: Сообщается, что ликвидация последствий вражеского удара продолжается.

 
ФОТО: ГСЧС

На местах событий развернуто три локации, где работают спасатели, полиция, коммунальщики и волонтеры общественных организаций.

Обновлено: Впоследствии в Сумской ОВА сообщили о 101 пострадавшем.

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Дословно ОВА: По оперативным данным, в результате ракетного удара пострадал 101 человек. За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка".

Детали: Также в ОВА добавили, что сейчас в стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей. Один взрослый человек и один ребенок находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Что предшествовало:

  • Российские оккупационные войска днем 24 марта нанесли ракетный удар по городу Сумы. Повредили несколько многоэтажек и школу. Ранее сообщалось о 88 пострадавших, среди них 17 детей.

Сумыракетный удар
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