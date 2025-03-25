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США та Україна провели ще одну зустріч у Саудівській Аравії – ЗМІ

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 25 березня 2025, 12:28
США та Україна провели ще одну зустріч у Саудівській Аравії – ЗМІ
зустріч в Джидді 11 березня, ілюстративне фото: ОП

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою.

Джерело: агентство AFP з посиланням на співрозмовника в українській делегації, "Європейська правда", "Суспільне"

Деталі: За словами співрозмовника в українській делегації, 25 березня українські та американські офіційні особи проводили черговий раунд переговорів у Ер-Ріяді.

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"Ми все ще працюємо з американцями", – сказав він.

Згодом стало відомо, що делегації США та України завершили другу зустріч у Саудівській Аравії.

24 березня ЗМІ із посиланням на співрозмовників анонсували, що американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів, після того, як США та Росія завершать свою зустріч у Саудівській Аравії.

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Того ж дня російська та американська делегації завершили переговори, які тривали в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну.

У Кремлі говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією  в Саудівській Аравії – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

До цього, 23 березня, в Ер-Ріяді провели обговорення американська та українська делегація.

СШАУкраїнаСаудівська Аравіяміжнародні відносини
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