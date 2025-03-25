США и Украина провели еще одну встречу в Саудовской Аравии – СМИ

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской команд относительно перемирия между Киевом и Москвой.

Источник: агентство AFP со ссылкой на собеседника в украинской делегации, "Европейская правда", "Суспільне"

Детали: По словам собеседника в украинской делегации, 25 марта украинские и американские официальные лица проводили очередной раунд переговоров в Эр-Рияде.

Реклама:

"Мы все еще работаем с американцами", – сказал он.

Позже стало известно, что делегации США и Украины завершили вторую встречу в Саудовской Аравии.

24 марта СМИ со ссылкой на собеседников анонсировали, что американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров, после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.

РЕКЛАМА:

В тот же день российская и американская делегации завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.

В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

До этого, 23 марта, в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.