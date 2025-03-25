Померла 15-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Покровську 17 березня
Вівторок, 25 березня 2025, 11:02
24 березня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу Покровська Донецької області 17 березня.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "24 березня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу м. Покровськ Донецької області 17 березня"
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Що передувало:
- Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що вранці 17 березня російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок атаки постраждали діти 15, 12 та 8 років.