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Померла 15-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Покровську 17 березня

Анастасія ПроцВівторок, 25 березня 2025, 11:02
Померла 15-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ по Покровську 17 березня
Ілюстративне фото: Getty Images

24 березня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу Покровська Донецької області 17 березня. 

Джерело: Офіс генерального прокурора 

Дослівно: "24 березня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу м. Покровськ Донецької області 17 березня"

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Що передувало: 

  • Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що вранці 17 березня російські військові обстріляли Покровськ Донецької області, внаслідок атаки постраждали діти 15, 12 та 8 років.

Донецька областьдіти
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