Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

Умерла 15-летняя девочка, которая пострадала от удара РФ по Покровску 17 марта

Анастасия ПроцВторник, 25 марта 2025, 11:02
Умерла 15-летняя девочка, которая пострадала от удара РФ по Покровску 17 марта
Иллюстративное фото: Getty Images

24 марта умерла 15-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела Покровска Донецкой области 17 марта.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "24 марта умерла 15-летняя девочка, которая получила ранения в результате обстрела г. Покровск Донецкой области 17 марта"

Реклама:

Что предшествовало:

  • Ранее председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что утром 17 марта российские военные обстреляли Покровск Донецкой области, в результате атаки пострадали дети 15, 12 и 8 лет.

Донецкая областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 19 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Донецкая область
Россияне возобновили атаки вблизи Покровска после некоторого затишья – "Хортица"
В Донецкой области россияне убили еще двух человек, также есть раненый
Воздушные силы поразили скопление россиян в укрытии в Торецке
Последние новости
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 19 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
21:49
В Лондонской опере объяснили, почему пригласили пропутинскую певицу Нетребко
Все новости...
Реклама:
Реклама: