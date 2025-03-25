Умерла 15-летняя девочка, которая пострадала от удара РФ по Покровску 17 марта
Вторник, 25 марта 2025, 11:02
24 марта умерла 15-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела Покровска Донецкой области 17 марта.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "24 марта умерла 15-летняя девочка, которая получила ранения в результате обстрела г. Покровск Донецкой области 17 марта"
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Что предшествовало:
- Ранее председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что утром 17 марта российские военные обстреляли Покровск Донецкой области, в результате атаки пострадали дети 15, 12 и 8 лет.