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СБУ затримала російського агента, який коригував вогонь по підрозділах на Курщині

Степан ГафткоВівторок, 25 березня 2025, 12:16
СБУ затримала російського агента, який коригував вогонь по підрозділах на Курщині
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Сумщині агента російської воєнної розвідки, який допомагав ворогу наступати на Курщині та коригував вогонь по українських підрозділах.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, зрадник був завербований окупантами через Телеграм-канал, де публікував коментарі на підтримку рашистів".

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Деталі: СБУ затримала російського агента, який вступив до лав ЗСУ та збирав розвіддані для РФ. Він мобілізувався до української армії в одну з тилових частин, потім перевівся до бойової бригади, що діяла на Курщині.

 
Фото: СБУ

Агент готував координати для ворожих ударів по позиціях ЗСУ, зокрема по системах радіоелектронної боротьби та артилерії. Інформацію він передавав через месенджер, використовуючи фото та карти. 

Зрадника затримали під час передачі звіту російським спецслужбам, вилучивши його телефон. Його взяли під варту, чоловіку загрожує довічне ув'язнення. 

СБУросійсько-українська війнаКурська область
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