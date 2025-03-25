СБУ задержала российского агента, который корректировал огонь по подразделениям на Курщине

Военная контрразведка Службы безопасности задержала на Сумщине агента российской военной разведки, который помогал врагу наступать на Курщине и корректировал огонь по украинским подразделениям.

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам дела, предатель был завербован оккупантами через Телеграмм-канал, где публиковал комментарии в поддержку рашистов".

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Детали: СБУ задержала российского агента, который вступил в ряды ВСУ и собирал разведданные для РФ. Он мобилизовался в украинскую армию в одну из тыловых частей, затем перевелся в боевую бригаду, которая действовала на Курщине.

Фото: СБУ

Агент готовил координаты для вражеских ударов по позициям ВСУ, в частности по системам радиоэлектронной борьбы и артиллерии. Информацию он передавал через мессенджер, используя фото и карты.

Предателя задержали во время передачи отчета российским спецслужбам, изъяв его телефон. Его взяли под стражу, мужчине грозит пожизненное заключение.