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Дві третини українців негативно ставляться до проведення виборів під час війни

Олександр ШумілінВівторок, 25 березня 2025, 13:42

Дві третини опитаних українців негативно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських до закінчення війни.  

Джерело: опитування соціологічної служби Центру Разумкова з 28 лютого по 6 березня

Дослівно: "Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни, більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно".

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"Також переважно негативно громадяни ставляться до ідеї проведення чергових місцевих виборів ще до завершення війни на тих територіях, де це дозволяє безпекова ситуація — позитивне ставлення висловили лише 25% опитаних, а негативне — 63%".

 

Деталі: Соціологи вказують, що негативне ставлення до виборів під час війни "зумовлене тим, що відносна більшість (47%) громадян вважають, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 11% вважають, що вони згуртують суспільство, 28% — що ніяк не вплине)".

Відносна більшість громадян (49%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією і лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі, а 20% — що ніяк не вплине.

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Довідково: Опитування проводилося методом face-to-face на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

вибориУкраїна
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