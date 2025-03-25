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Две трети украинцев негативно относятся к идее выборов во время войны

Александр ШумилинВторник, 25 марта 2025, 13:42

Две трети опрошенных украинцев негативно относятся к идее проведения президентских или парламентских до окончания войны. 

Источник: опрос социологической службы Центра Разумкова с 28 февраля по 6 марта

Дословно: "Только 22% опрошенных положительно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны, большинство опрошенных (66%) относятся к этому негативно".

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"Также преимущественно негативно граждане относятся к идее проведения очередных местных выборов еще до завершения войны на тех территориях, где это позволяет ситуация с безопасностью - положительное отношение выразили лишь 25% опрошенных, а отрицательное - 63%".

 

Детали: Социологи указывают, что негативное отношение к выборам во время войны "обусловлено тем, что относительное большинство (47%) граждан считают, что такие выборы разъединят украинское общество (только 11% считают, что они сплотят общество, 28% - что никак не повлияют)".

Относительное большинство граждан (49%) считают, что смена власти во время войны будет препятствовать победе в войне с Россией и только 13% придерживаются мнения, что смена власти будет способствовать победе, а 20% - что никак не повлияет.

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Справочно: Опрос проводился методом face-to-face на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

виборыУкраина
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