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Три чверті українців вірять у перемогу України – опитування

Ірина БалачукВівторок, 25 березня 2025, 13:38
Три чверті українців вірять у перемогу України – опитування
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

74% українців вірять у те, що Україна зможе перемогти у війні проти Росії, водночас 30% з них вважатимуть перемогою лише повне вигнання окупантів з території країни, включно з Кримом та Донбасом. Кількість тих, хто вірить у перемогу, порівняно з вереснем 2024 року впала на 9 відсоткових пунктів (а порівняно з серпнем 2022 року впала на 17,5 процентних пунктів).

Джерело: результати соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 28 лютого до 6 березня

Дослівно соціологи: "74% опитаних вірять у перемогу України у війні (56% жителів Півдня країни, 67% жителів Східного регіону, 79% жителів Центрального регіону та 81,5% жителів Західного регіону), не вірять – 16% (11% у Західному регіоні, 14% – у Центральному, 23% – у Східному і 24% на Півдні країни)". 

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Інфографака Центру Разумкова 

Деталі: Стосовно того, що можна вважати перемогою, то 30% з тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати тільки вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Для 17% перемогою буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

22% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 11% – вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму.

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Для 10% перемогою стане припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року). 

 
Інфографака Центру Разумкова 

Дослідження тривало з 28 лютого по 6 березня. Методом face-to-face опитали 2018 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах, які перебувають під контролем України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, соціологи зазначають, що можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, які зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Передісторія:

російсько-українська війнаопитування
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