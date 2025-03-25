Три четверти украинцев верят в победу Украины – опрос

74% украинцев верят в то, что Украина сможет победить в войне против России, в то же время 30% из них будут считать победой только полное изгнание оккупантов с территории страны, включая Крым и Донбасс. Количество тех, кто верит в победу, по сравнению с сентябрем 2024 года упало на 9 процентных пунктов (а по сравнению с августом 2022 года упало на 17,5 процентных пунктов).

Источник: результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 28 февраля по 6 марта

Дословно социологи: "74% опрошенных верят в победу Украины в войне (56% жителей Юга страны, 67% жителей Восточного региона, 79% жителей Центрального региона и 81,5% жителей Западного региона), не верят – 16% (11% в Западном регионе, 14% – в Центральном, 23% – в Восточном и 24% на Юге страны)".

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ИНФОГРАФИКА ЦЕНТРА РАЗУМКОВА

Детали: Относительно того, что можно считать победой, то 30% из тех, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать только изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Для 17% победой будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

22% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 11% – изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

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Для 10% победой станет прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

ИНФОГРАФИКА ЦЕНТРА РАЗУМКОВА

Исследование проходило с 28 февраля по 6 марта. Методом face-to-face опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах, находящихся под контролем Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, социологи отмечают, что возможны дополнительные систематические отклонения выборки, обусловленные последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Предыстория: