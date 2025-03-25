Держприкордонслужба заперечує зриви в поставках боєприпасів за контрактами на 23 млрд

У Державній прикордонній службі заявляють про постійний контроль над процесом поставок у рамках делегування закупівель для ЗСУ: дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання із компанією "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не стосується контракту від МОУ на 23 млрд.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 млрд грн. протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов’язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується поставки боєприпасів, а також до контрактів на суму в 23 млрд грн".

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Деталі: Офіцер каже, що тему 23 млрд гривень, делегованих Державній прикордонній службі для закупівлі боєприпасів для потреб ЗСУ, продовжують використовувати для маніпуляцій. Зокрема, зараз, використовуючи дані від ДПСУ, отримані і оприлюднені народним депутатом Ярославом Железняком, перекручується інформація, щодо поставок і постачальників, додає речник прикордонників.

Згадуючи відповідь ДПСУ нардепу, Демченко зазначив: вказана там дебіторська заборгованість за державними контрактами укладеними ДПСУ з постачальником "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. у 2024 році становить 26,5 млрд грн. Власне дебіторська заборгованість це термін від оплати за продукцію до поставки у визначені контрактом терміни. Маніпулятивно говорити, що цей термін призвів до дебіторської заборгованості, наголошує речник.

Демченко нагадав, що крім делегування закупівлі на 23 млрд у 2024 році Державній прикордонній службі України виділяли також суми на 5,8 млрд та 31.1 млрд. Сукупно це – майже 60 млрд грн. Враховуючи дебіторську заборгованість у 26,5 млрд грн, Збройним силам України вже передано закуплених засобів на решту суми.

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Пряма мова: "Щодо дебіторської заборгованості у 26,5 млрд грн. Зазначу, що 23 млрд із них, це делегування на закупівлю в кінці листопада 2024 року, оплата за контрактами була здійснена в кінці грудня 2024 року, терміни поставок не вийшли і передбачені впродовж року. Тобто по сумі в 23 млрд грн. простроченої дебіторської заборгованості на цей час немає.

Решта суми дебіторської заборгованості стосується попередніх делегувань на закупівлю і по частині коштів терміни поставок ще не вийшли.

В свою чергу ДПСУ постійно здійснює контроль за станом погашення дебіторської заборгованості і забезпечує претензійну роботу у разі порушення контрагентами зобов’язань за контрактами".

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