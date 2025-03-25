Госпогранслужба отрицает срывы в поставках боеприпасов по контрактам на 23 млрд

В Государственной пограничной службе заявляют о постоянном контроле над процессом поставок в рамках делегирования закупок для ВСУ: дебиторская задолженность с нарушением сроков выполнения с компанией "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не касается контракта от МОУ на 23 млрд.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Непоставленная в определенные сроки продукция на сумму почти 1,7 млрд грн. просрочена на месяц и должна была быть поставлена в конце февраля этого года. Однако это связано с форс-мажорными обстоятельствами, что подтверждено уполномоченными на то органами, предусмотрено условиями контракта, и которые могут возникать при выполнении контрактов. При этом, в данном случае это не касается поставки боеприпасов, а также контрактов на сумму в 23 млрд грн".

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Детали: Офицер говорит, что тему 23 млрд гривен, делегированных Государственной пограничной службе для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, продолжают использовать для манипуляций. В частности, сейчас, используя данные от ГПСУ, полученные и обнародованные народным депутатом Ярославом Железняком, искажается информация относительно поставок и поставщиков, добавляет представитель пограничников.

Вспоминая ответ ГПСУ нардепу, Демченко отметил: указанная там дебиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным ГПСУ с поставщиком "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. в 2024 году составляет 26,5 млрд грн. Собственно дебиторская задолженность это срок от оплаты за продукцию до поставки в определенные контрактом сроки. Манипулятивно говорить, что этот срок привел к дебиторской задолженности, отмечает спикер.

Демченко напомнил, что кроме делегирования закупки на 23 млрд в 2024 году Государственной пограничной службе Украины выделяли также суммы на 5,8 млрд и 31.1 млрд. Совокупно это – почти 60 млрд грн. Учитывая дебиторскую задолженность в 26,5 млрд грн, Вооруженным силам Украины уже переданы закупленные средства на остальную сумму.

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Прямая речь: "Относительно дебиторской задолженности в 26,5 млрд грн. Отмечу, что 23 млрд из них, это делегирование на закупку в конце ноября 2024 года, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, сроки поставок не вышли и предусмотрены в течение года. То есть по сумме в 23 млрд грн. просроченной дебиторской задолженности на данный момент нет.

Остальная сумма дебиторской задолженности касается предыдущих делегированиий на закупку и по части средств сроки поставок еще не вышли.

В свою очередь ГПСУ постоянно осуществляет контроль за состоянием погашения дебиторской задолженности и обеспечивает претензионную работу в случае нарушения контрагентами обязательств по контрактам".

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