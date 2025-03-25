Госпогранслужба отрицает срывы в поставках боеприпасов по контрактам на 23 млрд
В Государственной пограничной службе заявляют о постоянном контроле над процессом поставок в рамках делегирования закупок для ВСУ: дебиторская задолженность с нарушением сроков выполнения с компанией "PHU Lechmar" на 1,7 млрд не касается контракта от МОУ на 23 млрд.
Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Непоставленная в определенные сроки продукция на сумму почти 1,7 млрд грн. просрочена на месяц и должна была быть поставлена в конце февраля этого года. Однако это связано с форс-мажорными обстоятельствами, что подтверждено уполномоченными на то органами, предусмотрено условиями контракта, и которые могут возникать при выполнении контрактов. При этом, в данном случае это не касается поставки боеприпасов, а также контрактов на сумму в 23 млрд грн".
Детали: Офицер говорит, что тему 23 млрд гривен, делегированных Государственной пограничной службе для закупки боеприпасов для нужд ВСУ, продолжают использовать для манипуляций. В частности, сейчас, используя данные от ГПСУ, полученные и обнародованные народным депутатом Ярославом Железняком, искажается информация относительно поставок и поставщиков, добавляет представитель пограничников.
Вспоминая ответ ГПСУ нардепу, Демченко отметил: указанная там дебиторская задолженность по государственным контрактам, заключенным ГПСУ с поставщиком "PHU Lechmar" Sp.z.o.o. в 2024 году составляет 26,5 млрд грн. Собственно дебиторская задолженность это срок от оплаты за продукцию до поставки в определенные контрактом сроки. Манипулятивно говорить, что этот срок привел к дебиторской задолженности, отмечает спикер.
Демченко напомнил, что кроме делегирования закупки на 23 млрд в 2024 году Государственной пограничной службе Украины выделяли также суммы на 5,8 млрд и 31.1 млрд. Совокупно это – почти 60 млрд грн. Учитывая дебиторскую задолженность в 26,5 млрд грн, Вооруженным силам Украины уже переданы закупленные средства на остальную сумму.
Прямая речь: "Относительно дебиторской задолженности в 26,5 млрд грн. Отмечу, что 23 млрд из них, это делегирование на закупку в конце ноября 2024 года, оплата по контрактам была осуществлена в конце декабря 2024 года, сроки поставок не вышли и предусмотрены в течение года. То есть по сумме в 23 млрд грн. просроченной дебиторской задолженности на данный момент нет.
Остальная сумма дебиторской задолженности касается предыдущих делегированиий на закупку и по части средств сроки поставок еще не вышли.
В свою очередь ГПСУ постоянно осуществляет контроль за состоянием погашения дебиторской задолженности и обеспечивает претензионную работу в случае нарушения контрагентами обязательств по контрактам".
Предыстория:
- В декабре 2024 года Агентство оборонных закупок Министерства обороны заявило, что планировало использовать 23 млрд гривен, которые отдали Госпогранслужбе, на финансирование уже подготовленных контрактов по закупке критических боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
- В связи с этим АОЗ отметила, что вынуждена обращаться в Министерство обороны за дополнительным финансированием и искать новые возможности для заключения и финансирования уже подготовленных контрактов.
- В ГПСУ растолковали, что имеют сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники и опыт заключения контрактов на поставку боеприпасов. В Госпогранслужбе отмечали, что компания "PHU Lechmar" не имеет никаких невыполненных контрактов с ГПСУ или задержки в доставке товаров.
- 24 марта 2025 года первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк, ссылаясь на ответ на запрос в ГПСУ, заявил, что компания, которая должна была поставить вооружение через Госпогранслужбу, не выполнила вовремя обязательства на 1,7 миллиарда гривен.