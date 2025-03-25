Британська розвідка назвала удар по авіабазі "Енгельс" в РФ найуспішнішим у 2025 році
Британська розвідка вважає атаку українських Сил оборони на російську авіабазу "Енгельс-2" у ніч на 20 березня найбільш успішним ударом по Росії цього року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Міністерства оборони Британії у соцмережі Х
Деталі: Розвідники Великої Британії зазначили, що у ніч проти 20 березня українські Сили оборони здійснили атаку з безпілотного літального апарату на склад боєприпасів, розташований на російській авіабазі стратегічної авіації "Енгельс-2".
Майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовуються проти України, зазначили британські розвідники.
В огляді допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.
"Російські літаки, найімовірніше, були розосереджені по навколишніх аеродромах, що стало стандартною практикою у відповідь на українські операції із завдання глибоких ударів", – зазначили розвідники.
Також у Великій Британії наголосили, що цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025.
Як інформував співрозмовник ЗМІ у Генеральному штабі ЗСУ, вибухи на аеродромі "Енгельс-2" стали результатом спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
За його словами, внаслідок успішної атаки дронів СБУ та ССО в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
Нагадаємо:
- Нещодавно у розвідці Британії зазначали, що збройні сили Росії, ймовірно, втратили приблизно 900 тисяч військових убитими та пораненими з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
- Також британська розвідка проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.