Британская разведка назвала удар по авиабазе "Энгельс" в РФ самым успешным в 2025 году

Взрыв на аэродроме "Энгельс-2", фото с российских пабликов

Британская разведка считает атаку украинских Сил обороны на российскую авиабазу "Энгельс-2" в ночь на 20 марта наиболее успешным ударом по России в этом году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в соцсети Х

Детали: Разведчики Великобритании отметили, что в ночь на 20 марта украинские Силы обороны совершили атаку с беспилотного летательного аппарата на склад боеприпасов, расположенный на российской авиабазе стратегической авиации "Энгельс-2".

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Почти наверняка, что на территории, которая подверглась удару, хранится целый ряд авиационных боеприпасов, используемых против Украины, отметили британские разведчики.

В обзоре допускают, что значительные потери, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

"Российские самолеты, скорее всего, были рассредоточены по окружающим аэродромам, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции по нанесению глубоких ударов", – отметили разведчики.

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Также в Великобритании отметили, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.

Как информировал собеседник СМИ в Генеральном штабе ВСУ, взрывы на аэродроме "Энгельс-2" стали результатом совместной работы Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ.

По его словам, в результате успешной атаки дронов СБУ и ССО в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов.

Напомним: