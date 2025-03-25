В РФ стверджують, що спільну заяву з США в Ер-Ріяді не ухвалили через Україну

Росія стверджує, що підсумкова заява після консультацій з американською делегацією в Ер-Ріяді не була ухвалена через позицію України.

Джерело: про це заявив в ефірі телеканалу "Россия 24" перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Владімір Чижов, передає "Європейська правда"

Деталі: Чижов назвав зустріч, що відбулася в Ер-Ріяді, ланкою в ланцюзі російсько-американських контактів, початок яким було покладено телефонною розмовою лідерів Росії та США Владіміра Путіна і Дональда Трампа.

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"Вони сиділи 12 годин і начебто узгодили спільну заяву, яку, однак, не було ухвалено через позицію України, це теж вельми характерно і симптоматично", – сказав сенатор.

Раніше голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін, коментуючи зустріч двох делегацій у Саудівській Аравії, що відбулася 24 березня, повідомив, що розмова була непростою, але корисною для Москви та Вашингтона.

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