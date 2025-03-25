Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи журналистские расследования Михаила Ткача

В РФ утверждают, что совместное заявление с США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины

Иванна Костина, Степан ГафткоВторник, 25 марта 2025, 14:58
В РФ утверждают, что совместное заявление с США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины
Фото: Getty Images

Россия утверждает, что итоговое заявление после консультаций с американской делегацией в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины.

Источник: об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает "Европейская правда"

Детали: Чижов назвал встречу, состоявшуюся в Эр-Рияде, звеном в цепи российско-американских контактов, начало которым было положено телефонным разговором лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Реклама:

"Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", – сказал сенатор.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя встречу двух делегаций в Саудовской Аравии, состоявшуюся 24 марта, сообщил, что разговор был непростым, но полезным для Москвы и Вашингтона.

Напомним:

РЕКЛАМА:

Росcияпереговорыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
Жена подозреваемого экс-советника ОП Шила приобрела недвижимости в Дубае на $4 млн - Радио Свобода
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
В Грузии сократили срок безвизового пребывания украинцев до одного года
В вопросе полного прекращения огня дожать Россию можно за недели-месяцы – Зеленский
Полиция выяснила причину взрыва на столичном рынке "Юность": найдены остатки гранаты
Все новости...
Росcия
Британская разведка назвала удар по авиабазе "Энгельс" в РФ самым успешным в 2025 году
В Кремле заявили, что не расскажут, о чем 12 часов договаривались с американцами
США и РФ готовят совместное заявление по переговорам в Эр-Рияде на 10 утра – СМИ
Последние новости
23:46
Россияне запустили беспилотники: В Киеве работает ПВО
23:40
обновляетсяРоссийская армия атаковала Харьков беспилотниками: один человек погиб, 29 пострадали
23:34
Новости экономики 3 апреля: мир реагирует на пошлины Трампа, Кличко увольняет подозреваемых в коррупции
23:14
Трамп о тарифах: Была операция, как на пациенте, я говорил, что все будет именно так
23:05
Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений
22:59
Спортивная история дня. Самые ожесточенные противостояния напарников в Формуле-1
22:57
В Оперете состоялась премьера оперы "Луна" Карла Орфа: стоит ли она внимания
22:38
Сибига в разговоре с Рубио подтвердил решимость Украины по соглашению о недрах
22:17
В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal
21:56
"Не думайте, что все оставшиеся на своей земле – предатели". Как это – жить в оккупации
Все новости...
Реклама:
Реклама: