В РФ утверждают, что совместное заявление с США в Эр-Рияде не приняли из-за Украины

Россия утверждает, что итоговое заявление после консультаций с американской делегацией в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины.

Источник: об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов, передает "Европейская правда"

Детали: Чижов назвал встречу, состоявшуюся в Эр-Рияде, звеном в цепи российско-американских контактов, начало которым было положено телефонным разговором лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Реклама:

"Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", – сказал сенатор.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя встречу двух делегаций в Саудовской Аравии, состоявшуюся 24 марта, сообщил, что разговор был непростым, но полезным для Москвы и Вашингтона.

Напомним:

РЕКЛАМА: