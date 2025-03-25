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Умєров після переговорів зі США: Всі сторони домовились про заборону ударів по енергетиці

Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 17:17
Умєров після переговорів зі США: Всі сторони домовились про заборону ударів по енергетиці
колаж УП

За результатами двосторонніх технічних консультацій представників України та США в Ріяді було домовлено "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії"

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".

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Деталі: При цьому, як зазначає Умєров: "всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей".

Також вказано, що всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

Делегація США за підсумками переговорів з представниками України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня оголосила також про домовленість із РФ працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

переговориСШАвійнаУмєров Рустем
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