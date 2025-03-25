Умєров після переговорів зі США: Всі сторони домовились про заборону ударів по енергетиці
За результатами двосторонніх технічних консультацій представників України та США в Ріяді було домовлено "впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії"
Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook
Пряма мова: "Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".
Деталі: При цьому, як зазначає Умєров: "всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей".
Також вказано, що всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.
Делегація США за підсумками переговорів з представниками України та Росії у Саудівській Аравії 24 березня оголосила також про домовленість із РФ працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.