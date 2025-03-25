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Умеров после переговоров с США: Все стороны договорились о запрете ударов по энергетике

Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 17:17
Умеров после переговоров с США: Все стороны договорились о запрете ударов по энергетике
коллаж УП

По результатам двусторонних технических консультаций представителей Украины и США в Рияде было договорено "внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России"

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".

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Детали: При этом, как отмечает Умеров: "все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей".

Также указано, что все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.

Делегация США по итогам переговоров с представителями Украины и России в Саудовской Аравии 24 марта объявила также о договоренности с РФ работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

переговорыСШАвойнаУмеров Рустем
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