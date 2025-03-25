ГУР: Росія підтримує високий рівень виробництва ракет

За даними Головного управління розвідки МОУ, на сьогодні Росія підтримує високий рівень виробництва ракет, зокрема Х-101, "Калібрів" та "Іскандерів".

Джерело: заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в коментарі "Укрінформу"

Деталі: Відповідаючи на запитання, якого типу ракети в РФ зараз виробляють найбільше, предсавник розвідки зазначив: "Вони, по суті... підтримують високий рівень виробництва ракет. Яких саме? – Х-101..., "Калібр" – вони зараз відновлюють свої арсенали і запаси, які витратили за час завдання ракетних ударів".

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За словами Скібіцького, росіяни наразі дуже багато уваги приділяють (виробництву таких ракет як -ред.) "Іскандер", насамперед для того, щоб добитися більшої точності і могутності ураження.

"І ніхто не відміняв гіперзвукові. "Кинджал", "Циркон" – це те, що у них зараз у пріоритеті на виробництво, саме такого, як вони вважають, високоточного озброєння", – зазначив представник ГУР.