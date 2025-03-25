Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

ГУР: Росія підтримує високий рівень виробництва ракет

Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 17:55
ГУР: Росія підтримує високий рівень виробництва ракет
Скібіцький. фото Генштабу

За даними Головного управління розвідки МОУ, на сьогодні Росія підтримує високий рівень виробництва ракет, зокрема Х-101, "Калібрів" та "Іскандерів".

Джерело: заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в коментарі "Укрінформу"

Деталі: Відповідаючи на запитання, якого типу ракети в РФ зараз виробляють найбільше, предсавник розвідки зазначив: "Вони, по суті... підтримують високий рівень виробництва ракет. Яких саме? – Х-101..., "Калібр" – вони зараз відновлюють свої арсенали і запаси, які витратили за час завдання ракетних ударів".

Реклама:

За словами Скібіцького, росіяни наразі дуже багато уваги приділяють (виробництву таких ракет як -ред.) "Іскандер", насамперед для того, щоб добитися більшої точності і могутності ураження.

"І ніхто не відміняв гіперзвукові. "Кинджал", "Циркон" – це те, що у них зараз у пріоритеті на виробництво, саме такого, як вони вважають, високоточного озброєння", – зазначив представник ГУР.

РосіявійнаГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Усі новини...
Росія
США пообіцяли Росії допомогти з експортом сільгосппродукції – заява Білого дому
Білий дім опублікував дві домовленості з РФ і Україною після переговорів у Саудівській Аравії
В РФ стверджують, що спільну заяву з США в Ер-Ріяді не ухвалили через Україну
Останні новини
23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
23:08
оновлюєтьсяРосійська армія атакувала Харків безпілотниками: виникла пожежа, 12 людей постраждали
23:05
Генштаб: На фронті відбулось 111 зіткнень
22:59
Спортивна історія дня. Найзапекліші протистояння напарників у Формулі-1
22:57
В Опереті відбулась прем’єра опери "Місяць" Карла Орфа: чи варта вона уваги
22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
22:17
У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal
21:56
"Не думайте, що всі, хто залишилися на своїй землі – зрадники". Як це – жити в окупації
21:49
У Лондонській опері пояснили, чому запросили пропутінську співачку Нетребко
21:32
більярдЛегендарний О'Салліван може пропустити чемпіонат світу вперше за 32 роки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: