ГУР: Россия поддерживает высокий уровень производства ракет

По данным Главного управления разведки МОУ, на сегодня Россия поддерживает высокий уровень производства ракет, в частности Х-101, "Калибров" и "Искандеров".

Источник: заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "Укринформу"

Детали: Отвечая на вопрос, какого типа ракеты в РФ сейчас производят больше всего, предсавник разведки отметил: "Они, по сути... поддерживают высокий уровень производства ракет. Каких именно? – Х-101..., "Калибр" – они сейчас восстанавливают свои арсеналы и запасы, которые потратили за время нанесения ракетных ударов".

Реклама:

По словам Скибицкого, россияне сейчас очень много внимания уделяют (производству таких ракет как - ред.) "Искандер", прежде всего для того, чтобы добиться большей точности и мощи поражения.

"И никто не отменял гиперзвуковые. "Кинжал", "Циркон" – это то, что у них сейчас в приоритете на производство, именно такого, как они считают, высокоточного вооружения", – отметил представитель ГУР.