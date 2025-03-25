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ГУР: Россия поддерживает высокий уровень производства ракет

Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 17:55
ГУР: Россия поддерживает высокий уровень производства ракет
Скибицкий. фото Генштаба

По данным Главного управления разведки МОУ, на сегодня Россия поддерживает высокий уровень производства ракет, в частности Х-101, "Калибров" и "Искандеров".

Источник: заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "Укринформу"

Детали: Отвечая на вопрос, какого типа ракеты в РФ сейчас производят больше всего, предсавник разведки отметил: "Они, по сути... поддерживают высокий уровень производства ракет. Каких именно? – Х-101..., "Калибр" – они сейчас восстанавливают свои арсеналы и запасы, которые потратили за время нанесения ракетных ударов".

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По словам Скибицкого, россияне сейчас очень много внимания уделяют (производству таких ракет как - ред.) "Искандер", прежде всего для того, чтобы добиться большей точности и мощи поражения.

"И никто не отменял гиперзвуковые. "Кинжал", "Циркон" – это то, что у них сейчас в приоритете на производство, именно такого, как они считают, высокоточного вооружения", – отметил представитель ГУР.

РосcиявойнаГУР
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