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Кремль відкинув безумовне припинення вогню в Чорному морі: вимагають зняти санкції

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 19:08
Кремль відкинув безумовне припинення вогню в Чорному морі: вимагають зняти санкції
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО KREMLIN.RU

Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.

Джерело: заява Кремля за підсумками зустрічей з американською делегацією, цитує "Європейська правда"

Деталі: У Москві підтвердили поширене раніше повідомлення Білого дому про те, що сторони домовились про "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

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Також там зазначили, що США "допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив".

Кремль, однак, заявив, що ці пункти набувають чинності після зняття низки санкцій, а саме:

  • з "Россельхозбанка" та інших банків, задіяних в експорті продовольства і добрив;
  • з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі;
  • із суден під прапором Росії, які транспортують продовольство й добрива, та обслуговування таких суден у портах;
  • з постачання в Росію сільськогосподарської техніки й інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.

Ця примітка, зазначимо, в заяві Білого дому за підсумками зустрічей відсутня.

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Глава Міноборони України Рустем Умєров раніше повідомив, що для впровадження домовленостей стосовно припинення вогню в Чорному морі та ударів по енергообʼєктах потрібні додаткові технічні консультації.

санкціївійнаРосіяЧорне море
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