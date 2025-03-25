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Кремль отверг безусловное прекращение огня в Черном море: требуют снять санкции

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 19:08
Кремль отверг безусловное прекращение огня в Черном море: требуют снять санкции
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО KREMLIN.RU

Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта.

Источник: заявление Кремля по итогам встреч с американской делегацией, цитирует "Европейская правда"

Детали: В Москве подтвердили распространенное ранее сообщение Белого дома о том, что стороны договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

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Также там отметили, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".

Кремль, однако, заявил, что эти пункты вступают в силу после снятия ряда санкций, а именно:

  • с "Россельхозбанка" и других банков, задействованных в экспорте продовольствия и удобрений;
  • с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также компаний, страхующих соответствующие грузы;
  • с судов под флагом России, транспортирующих продовольствие и удобрения, и обслуживания таких судов в портах;
  • по поставке в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Это примечание, отметим, в заявлении Белого дома по итогам встреч отсутствует.

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что для внедрения договоренностей по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам нужны дополнительные технические консультации.

санкциивойнаРосcияЧерное море
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