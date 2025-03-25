Росіяни поцілили бомбою в сім'ю на дитмайданчику: загинули 3-річна дівчинка з матір'ю

Ввечері 25 березня росіяни обстріляли Куртівку Донецької області – там загинули 3-річна дівчинка та її 36-річна мати.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура

Деталі: У вівторок війська держави-агресора вдарили по селу Куртівка Дружківської громади. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК.

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У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор. В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її донька трьох років. Ще одну – 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна. Під час атаки окупантів родина перебувала на дитячому майданчику.

Остаточні наслідки обстрілу населеного пункту та стан постраждалої дівчинки встановлюються, зазначають прокурори.

Пряма мова Філашкіна: "Черговий воєнний злочин росіян – чергове страшне нагадування, що залишатися на Донеччині небезпечно!



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