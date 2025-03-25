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Россияне сбросили бомбу на семью на детской площадке: погибли 3-летняя девочка с матерью

Валентина РоманенкоВторник, 25 марта 2025, 20:30
Россияне сбросили бомбу на семью на детской площадке: погибли 3-летняя девочка с матерью
фото прокуратуры

Вечером 25 марта россияне обстреляли Куртовку Донецкой области – там погибли 3-летняя девочка и ее 36-летняя мать.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Детали: Во вторник войска государства-агрессора ударили по селу Куртовка Дружковской громады. Предварительно, против гражданского населения враг использовал "ФАБ-250" с УМПК.

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В зоне поражения боеприпаса оказался частный сектор. В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, на месте погибли 36-летняя мать и ее дочь трех лет. Еще один – 15-летний ребенок погибшей женщины доставлен в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра. Во время атаки оккупантов семья находилась на детской площадке.

 

Окончательные последствия обстрела населенного пункта и состояние пострадавшей девочки устанавливаются, отмечают прокуроры.

Прямая речь Филашкина: "Очередное военное преступление россиян – очередное страшное напоминание, что оставаться в Донецкой области опасно!

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Эвакуируйтесь своевременно! Эвакуация спасает жизни!".

военные преступленияРосcияДонецкая областьвойна
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