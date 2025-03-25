Росія заявила, що не віддасть ЗАЕС Україні чи під контроль інших держав

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор "не вважає за можливе" передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.

Джерело: МЗС РФ

Дослівно: "Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі".

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Деталі: Російські загарбники, які зневажають міжнародне право, намагаються при цьому до нього апелювати. Вони посилаються на те, що визнали тимчасово окуповану територію Запорізької області України російською територією і вважають за неможливе допустити і спільну експлуатацію ЗАЕС із будь-якою державою.

Передісторія: