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Росія заявила, що не віддасть ЗАЕС Україні чи під контроль інших держав

Валентина РоманенкоВівторок, 25 березня 2025, 20:55
Росія заявила, що не віддасть ЗАЕС Україні чи під контроль інших держав
ЗАЕС, ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор "не вважає за можливе" передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.

Джерело: МЗС РФ

Дослівно: "Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі".

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Деталі: Російські загарбники, які зневажають міжнародне право, намагаються при цьому до нього апелювати. Вони посилаються на те, що визнали тимчасово окуповану територію Запорізької області України російською територією і вважають за неможливе допустити і спільну експлуатацію ЗАЕС із будь-якою державою.

Передісторія:

  • Адміністрація президента Дональда Трампа домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією.
  • Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США можуть узяти на себе управління атомною електростанцією в Україні "без особливих проблем", якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.
  • Президент Володимир Зеленський зазначав, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.
  • Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти періодично обстрілюють об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. Також вони завезли туди свій персонал.

ЗАЕСРосіяокупація
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