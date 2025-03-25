Росія заявила, що не віддасть ЗАЕС Україні чи під контроль інших держав
Вівторок, 25 березня 2025, 20:55
Міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор "не вважає за можливе" передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні.
Джерело: МЗС РФ
Дослівно: "Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі".
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Деталі: Російські загарбники, які зневажають міжнародне право, намагаються при цьому до нього апелювати. Вони посилаються на те, що визнали тимчасово окуповану територію Запорізької області України російською територією і вважають за неможливе допустити і спільну експлуатацію ЗАЕС із будь-якою державою.
Передісторія:
- Адміністрація президента Дональда Трампа домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, розширюючи свої економічні вимоги до Києва в рамках просування мирної угоди з Росією.
- Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США можуть узяти на себе управління атомною електростанцією в Україні "без особливих проблем", якщо буде ухвалене відповідне політичне рішення.
- Президент Володимир Зеленський зазначав, що питання власності Запорізької АЕС не обговорювали зі США, але без контролю України вона працювати не буде.
- Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року, відтоді окупанти періодично обстрілюють об’єкт, що загрожує ядерною катастрофою. Також вони завезли туди свій персонал.